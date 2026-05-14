Москва14 маяВести.Бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, временно покинул Россию, но от следствия не скрывается, приводит ТАСС слова адвоката обвиняемого.
Бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере.
По делу также проходят неустановленные лица.
По инкриминируемой Буцаеву статье грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее СМИ сообщали, что экс-замглавы Минприроды покинул Россию еще 22 апреля, уехав через Минск.