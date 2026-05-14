Адвокат: экс-замглавы Минприроды Буцаев не скрывается за границей от следствия

Экс-замглавы Минприроды Буцаев покинул РФ, но от следствия не скрывается Адвокат: экс-замглавы Минприроды Буцаев не скрывается за границей от следствия

Москва14 мая Вести.Бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, временно покинул Россию, но от следствия не скрывается, приводит ТАСС слова адвоката обвиняемого.

Бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере.

Буцаеву предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества сказано в сообщении

По делу также проходят неустановленные лица.

По инкриминируемой Буцаеву статье грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее СМИ сообщали, что экс-замглавы Минприроды покинул Россию еще 22 апреля, уехав через Минск.