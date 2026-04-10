Подписано распоряжение о приостановке госслужбы замглавы Минцифры Заренина

Москва10 апр Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым приостановил государственную службу заместителя главы Минцифры РФ Андрея Заренина. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Как ранее сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, Заренин заключил контракт на прохождение службы в добровольческом отряде "Барс-Курск".

Приостановить федеральную государственную гражданскую службу... Заренина Андрея Александровича говорится в распоряжении

По информации курского губернатора, Заренин возглавит направление БПЛА и противодействия беспилотным системам украинских войск.