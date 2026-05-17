Мишустин выступит на пленарной сессии ЦИПР 18 мая Мишустин выступит на конференции ЦИПР 18 мая

Москва17 мая Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин выступит в пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Восемнадцатого мая в Нижнем Новгороде Михаил Мишустин выступит на пленарной сессии 11-й конференции "ЦИПР" – "Сделано в России: цифровая трансформация промышленности" сказано в сообщении

В мероприятии также примут участие первый вице-премьер России Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Григоренко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.