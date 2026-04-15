Мишустин подписал распоряжение о делегации РФ на конгресс ООН по правосудию Мишустин сформировал делегацию России на конгресс ООН по уголовному правосудию

Москва15 апр Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о формировании российской делегации для участия в XV конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Делегацию возглавит статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.

Сформировать делегацию Российской Федерации для участия в работе XV Конгресса OOH по предупреждению преступности и уголовному правосудию (далее делегация Российской Федерации) и утвердить ее состав говорится в документе

Согласно распоряжению, МВД совместно с МИД определит, как делегация должна работать на конгрессе.

Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию проводится раз в пять лет с 1955 года. На нем обсуждают способы борьбы с преступностью и подходы к работе с правонарушителями.