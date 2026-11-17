Москва17 нояВести.Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) при написании песен не использует искусственный интеллект. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
В разговоре с агентством певец также сравнил творческий процесс с игрой в PlayStation.
А зачем я тогда нужен? Нет, я не применяю. Я самостоятельно это делаю. Именно на своем компьютере подбираю звуки, делаю аранжировки. Мне интересен сам процесс создания музыки. Меня это драйвит, вызывает азарт … для меня это примерно, как игра в PlayStationпризнался Дронов
Артист подчеркнул, что прекрасно разбирается в современных технологиях и не возражает против их использования, однако считает, что искусству они противопоказаны, поскольку лишают творчество его сути.
На фоне всеобщих разговоров об ИИ и нейросетях он напомнил о важности развития собственного интеллекта, отмечая, что это "никогда не повредит".
Ранее психолог предупредила о рисках при частом общении с ИИ.