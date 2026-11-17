SHAMAN заявил, что не использует ИИ для написания песен

SHAMAN ответил, использует ли он ИИ при написании песен SHAMAN заявил, что не использует ИИ для написания песен

Москва17 ноя Вести.Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) при написании песен не использует искусственный интеллект. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

В разговоре с агентством певец также сравнил творческий процесс с игрой в PlayStation.

А зачем я тогда нужен? Нет, я не применяю. Я самостоятельно это делаю. Именно на своем компьютере подбираю звуки, делаю аранжировки. Мне интересен сам процесс создания музыки. Меня это драйвит, вызывает азарт … для меня это примерно, как игра в PlayStation признался Дронов

Артист подчеркнул, что прекрасно разбирается в современных технологиях и не возражает против их использования, однако считает, что искусству они противопоказаны, поскольку лишают творчество его сути.

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