Виктор Дробыш: музыку нужно оценивать по качеству, а не по происхождению Продюсер Дробыш назвал конкуренцию с ИИ стимулом для музыкантов

Москва26 окт Вести.Композитор и продюсер Виктор Дробыш выступил за конкуренцию музыки, созданной искусственным интеллектом, с произведениями людей, если она обладает художественной ценностью. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС, комментируя предложение выделить нейросетевые композиции в отдельные чарты.

По словам Дробыша, главным критерием должно оставаться качество музыки, а не способ ее создания. Он допустил разделение чартов как один из возможных вариантов, но подчеркнул, что достойные ИИ-композиции не следует скрывать от слушателей.

Продюсер также считает, что конкуренция с нейросетями может стать дополнительным стимулом для профессиональных музыкантов.