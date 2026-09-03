Москва3 сен Вести.Современные модели искусственного интеллекта (ИИ) со всего мира соперничают на уровне культурного кода. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он отметил, что появление закона "О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации" связано с усилением глобальной гонки в сфере ИИ.

Сегодня большие нейромодели со всего мира, хотят они этого или нет, соперничают, в том числе на уровне культурного кода. И мы, конечно, заинтересованы, чтобы наши национальные модели могли на уровне культурного кода, российского культурного кода, быть доступными, эффективными, чтобы они понимали наши общие мировоззренческие ориентиры, чтобы понимали нашу мем-культуру, наш юмор сказал Горелкин

Он также подчеркнул важность того, чтобы российские разработки были честными и недвусмысленными.

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что в российском законодательстве впервые появилось юридическое определение ключевых понятий в сфере ИИ. По его словам, их наличие создает правовую основу для дальнейшей работы.