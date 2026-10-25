Краснов заявил, что ИИ не должен заменять усмотрение судьи Краснов: искусственный интеллект не должен заменять усмотрение судьи

Москва25 окт Вести.Судья будущего должен уметь профессионально и аргументированно не соглашаться с решениями искусственного интеллекта. Так председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов высказался о необходимости готовить судей к работе с нейросетями.

Я бы сформулировал наш подход очень просто: искусственный интеллект должен экономить время судьи, а не заменять судебное усмотрение сказал Краснов в беседе с "Коммерсантом"

Он отметил, что благодаря ИИ-сервисам судья освобождается от технической рутины и получает больше времени на главное. Это исследование доказательств, понимание обстоятельств дела и принятие справедливого решения.

При этом Краснов подчеркнул, что если ИИ предлагает правовую позицию со ссылками на судебную практику, "судья должен выявить возможные ошибки и самостоятельно оценить обоснованность рекомендации".

Помимо этого, в судебной практике появляются цифровые активы, электронные доказательства, сложные финансовые операции и материалы, созданные генеративным ИИ, добавил Краснов. По его словам, профессиональная подготовка судей в Российском госуниверситете правосудия им. В. М. Лебедева уже включает необходимые практические занятия.

Например, судье предлагается дело, в котором одна из сторон представила видеозапись, созданную или измененную с использованием ИИ. Необходимо определить, какие обстоятельства требуют проверки, какие вопросы следует поставить эксперту и как оценивать доказательства в совокупности сказал Краснов

По мнению главы Верховного суда, перспективным направлением является разработка специализированных программ цифровых компетенций для судей. Такие программы должны учитывать особенности разных видов судопроизводства.