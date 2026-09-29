Москва29 сен Вести.Председатель Верховного суда России Игорь Краснов на встрече с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым сообщил, что в работе высшей судебной инстанции задействовано пять моделей искусственного интеллекта. По его словам в беседе с РБК, российская судебная система переживает активную модернизацию и цифровую трансформацию, в рамках которой внедряются технологии ИИ.

Несмотря на то, что теперь мы представляем разные институты правовой системы, нас объединяет общая цель, связанная с обеспечением верховенства закона, защитой конституционных прав граждан и укреплением правопорядка сказал Краснов

Краснов, возглавлявший Генпрокуратуру с 2020 по 2025 год, отметил, что сохранение конструктивного диалога и взаимного доверия между Россией и Азербайджаном открывает возможности для взаимодействия по новым направлениям. В частности, он предложил укреплять контакты с высшей судебной инстанцией Азербайджана и попросил передать председателю Инаму Керимову "самые теплые слова приветствия". Также он отметил опыт Баку в цифровизации: развитие систем "Электронная прокуратура" и "Электронный суд".

В тот же день, 29 сентября, Краснов провел встречу с генеральным прокурором Ирана Мохаммадом Мовахеди Азадом. Одной из тем переговоров стало применение генеративного искусственного интеллекта в судебной и правоохранительной деятельности. Председатель ВС рассказал о государственном проекте «Цифровое правосудие», реализуемом в России. По его словам, эти вопросы он подробно обсуждал в начале сентября на форуме БРИКС в Индии с главой судебной власти Ирана Голямом Хоссейном Мохсени-Эжеи. Краснов назвал визит Мовахеди Азада продолжением многолетнего сотрудничества и выразил уверенность, что взаимодействие двух стран укрепит национальные правовые системы.

Согласно концепции внедрения ИИ в судопроизводство, утвержденной Красновым, к 2030 году более 95% российских судей должны использовать сервисы на базе ИИ, а доля процессуальных документов, сгенерированных с его помощью, может достичь 30–50%. Технологии планируется задействовать на всех этапах — от подачи документов до исполнения судебного акта и его проверки вышестоящими инстанциями. При этом окончательное решение всегда остается за человеком, а ИИ выполняет вспомогательную функцию.

В сентябре Краснов предложил странам БРИКС сформировать общие этические принципы применения ИИ в судебной практике, включая недопустимость делегирования решения алгоритму. По его словам, оценка доказательств и применение права остаются актом человеческого суждения, основанного на законе и профессиональном опыте, а не на вероятности.