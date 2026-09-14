Москва14 сен Вести.Технологии судебной экспертизы в федеральном центре лабораторных экспертиз при Министерстве юстиции на сегодняшний день находятся на самом высшем уровне. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал президент Российской академии наук Геннадий Красников.

Возможности Российского федерального центра судебной экспертизы Минюста России специалисты во главе с министром юстиции Константином Чуйченко продемонстрировали главному академику страны.

Мы, конечно, видим – [технологии] на самом высоком уровне. Рад, что наши юридические службы и правоохранительные органы обладают таким мощным научным и техническим аппаратом. На самом высоком профессиональном уровне и, главное, достоверном можно ставить сегодня не только экспертизу, но и факт неопровержимый по тем или иным деяниям отметил Красников

Он также ответил на вопрос журналиста о начале сотрудничества РАН и центра судебной экспертизы. По его словам, можно говорить о старте взаимодействия между организациями.

Да, конечно подтвердил Красников

Ранее министр юстиции заявил в беседе с ИС "Вести", что экспертиза становится важнейшим доказательством, определяющим виновность человека, в частности, в эпоху развития техники и технологий.