Судьям помогут нейросети: в России тестируют четыре модели ИИ для правосудия Краснов: российские суды пилотируют четыре большие языковые модели ИИ

Москва5 сен Вести.Председатель Верховного суда России Игорь Краснов, выступая на Форуме председателей верховных судов стран БРИКС, рассказал о внедрении искусственного интеллекта в судебную систему. По его словам, в нескольких регионах страны уже тестируются четыре большие языковые модели, обученные на правовых позициях Верховного суда и актуальной судебной практике.

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Нейросети, по его замыслу, призваны стать помощниками судей, помогая устранять логические противоречия, снижать риск ошибок и делать применение законов более единообразным и предсказуемым.

Пилотный проект станет частью системы "Цифровое правосудие", которая объединит существующие судебные сервисы, свяжет их с порталом "Госуслуги" и обеспечит применение отечественных ИИ-решений на разных этапах судопроизводства. Для контроля за внедрением технологии Верховный суд утвердил специальную концепцию и создал Центр судебных компетенций в сфере искусственного интеллекта, который будет оценивать практики, риски и взаимодействовать с разработчиками.

Краснов также предложил странам БРИКС совместно выработать этические правила использования нейросетей в судах, назвав основными принципами независимость судьи, прозрачность оснований решения и запрет на передачу итогового суждения алгоритму.