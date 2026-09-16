Москва16 сен Вести.Концепцию внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в судопроизводство можно считать прогрессивным решением, позволяющим сократить рутинную работу в этой сфере. Такое мнение озвучила ИС "Вести" доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Елена Галяшина.

Накануне председатель Верховного суда Игорь Краснов утвердил концепцию внедрения технологий ИИ в судопроизводство. Согласно документу, к 2030 году более 95% российских судей должны использовать сервисы на базе нейросетей, а доля сгенерированных с их помощью процессуальных документов может достичь 30–50%.

Возможные опасения граждан и судей из-за внедрения нейросетей учтены в концепции и позволят минимизировать риски, подчеркнула она.

Самое важное, что система ИИ направлена на то, чтобы снять рутинные процессы, которые загромождают работу судов. И каждый человек, который идет в суд, знает, сколько времени он тратит в канцелярии на вспомогательные процедуры для того, чтобы можно было получить решение, подать иск или рассмотреть его дело. Самое важное, что эта технология направлена на то, чтобы на всем цикле судебного дела — от подачи документов до исполнения судебного решения и проверки его вышестоящими инстанциями, — была оказана такая компьютеризированная помощь с тем, чтобы снять эти рутинные процессы пояснила Галяшина

При этом суд не будет устранен от принятия решений, указала эксперт.

Концепция подчеркивает, что, безусловно, сохраняется ключевая роль судьи в принятии решений, что это только помощник, только вспомогательная функция, причем она обязательно должна быть прозрачной: должны быть понятны все процедуры, должно быть обязательно зафиксировано каждое взаимодействие с этой системой… Поэтому в данном случае я считаю, что это очень прогрессивное решение резюмировала профессор

Внедрение ИИ-сервисов будет происходить поэтапно. Планируется, что нейросети будут заниматься подготовкой протоколов судебных заседаний, анализировать доказательства и выявлять противоречия в материалах дела.