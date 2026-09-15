Более 95% российских судей начнут использовать ИИ в работе к 2030 году

Более 95% судей в России будут использовать ИИ как инструмент для работы Более 95% российских судей начнут использовать ИИ в работе к 2030 году

Москва15 сен Вести.Более 95% судей в России к 2030 году будут применять в своей работе на постоянной основе сервисы на базе искусственного интеллекта (ИИ), доля сгенерированных с его использованием проектов процессуальных документов может достигнуть 30-50%. Об этом говорится в Концепции внедрения технологий ИИ в судопроизводство, утвержденной в сентябре председателем Верховного суда Игорем Красновым, с которой ознакомилась ИС "Вести".

Предполагается, что к 2030 году применение судебных ИИ-сервисов даст возможность ускорить сроки рассмотрения простых дел на 20-30%. Также с помощью этого способа намерены добиться снижения количества отмененных решений и жалоб на 15-20%.

Внедрение ИИ-сервисов будет происходить поэтапно. Планируется, что нейросети будут заниматься подготовкой протоколов судебных заседаний, анализировать доказательства и выявлять противоречия в материалах дела.

ИИ является инструментом помощи судье, а не его заменой; окончательное решение всегда остается за человеком говорится в тексте документа, опубликованного на сайте судебного органа

Из документа следует, что в приоритете будет использование отечественных технологий в области искусственного интеллекта. За разработку и реализацию проектов по цифровизации будет отвечать созданный в Верховном суде (ВС) Центр судебных компетенций в сфере ИИ под руководством судьи ВС Дениса Кунева, который ранее возглавлял информационно-аналитическое управление Генпрокуратуры.

Ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов рассказал о внедрении искусственного интеллекта в судебную систему.