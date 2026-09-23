Верховный суд подготовил концепцию реформы судов присяжных в России РБК: ВС предложил сократить коллегии присяжных до четырех человек

Москва23 сен Вести.Верховный суд (ВС) России разработал концепцию реформирования судов присяжных, пишет РБК со ссылкой на зампредседателя ВС Николая Тимошина. Концепция предусматривает сокращение коллегии до четырех присяжных.

Согласно предложенной модели, председательствующий судья войдет в общую коллегию с присяжными и сможет разъяснять им порядок вынесения вердикта. Как сообщил судья Верховного суда Сергей Зеленин, присяжные при этом сохранят самостоятельность при решении вопросов о фактических обстоятельствах преступления.

Реформа также предусматривает сокращение оснований для отмены оправдательных вердиктов, усиление ответственности за давление на присяжных и упрощение судебного следствия. В частности, предлагается отказаться от роспуска коллегии из-за предполагаемой тенденциозности ее состава и разрешить рассматривать в присутствии присяжных вопросы, которые не относятся непосредственно к их компетенции.

Помимо этого, концепция предлагает разрешить участие в судах присяжных граждан старше 65 лет при наличии желания и подходящего состояния здоровья.

Кроме того, подсудимым хотят разрешить отказываться от ранее заявленного ходатайства о рассмотрении дела присяжными при условии добровольности и осознанности такого решения.

Ранее председатель ВС Игорь Краснов заявил, что в России работают над внедрением искусственного интеллекта в судебную систему. По его словам, в ряде регионов в эксперименте участвуют четыре специально обученные языковые модели.