Москва25 июн Вести.На полях Петербургского международного юридического форума вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Генри Резник выступил с инициативой законодательного усиления роли коллегии присяжных. По его мнению, вердикты, вынесенные единогласно, должны быть окончательными и не подлежать пересмотру.

Я полагаю, законодатель должен принять норму, что, если оправдательный вердикт выносится присяжными единогласно, он не подлежит отмене заявил Резник, выступая перед участниками форума

Ранее заслуженный юрист России, адвокат Павел Астахов отмечал, что для обеспечения справедливого правосудия в России необходимо повысить статус присяжных заседателей, признав их ключевую роль в судебном процессе.