Краснов сообщил о внедрении ИИ-технологий в работу судов регионов России

Проработка моделей ИИ идет в судах уже более 20 регионов РФ Краснов сообщил о внедрении ИИ-технологий в работу судов регионов России

Москва24 окт Вести.Внедрение ИИ-технологий в работу судов на пилотном уровне затронуло уже более двадцати регионов РФ. Об этом рассказал председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в беседе с ТАСС.

По его словам, доступ всех российских судов к специализированным ИИ-сервисам планируется обеспечить в среднесрочной перспективе.

Пилотирование моделей ИИ в судебной деятельности осуществляется поэтапно уже в более чем 20 регионах России, среди которых Москва, Амурская, Московская и Вологодская области сказал председатель Верховного суда в ходе своего визита в Китай для обмена опытом внедрения ИИ-технологий в работу судов

Он отметил, что ИИ-технологии помогут выявлять противоречия в судебных документах, протоколировать заседания и анализировать судебные практики.

Другими словами, это техническая помощь судье, чтобы сэкономить время и сделать процесс более открытым, эффективным и справедливым подчеркнул Краснов

Ранее юрист МГЮА Галяшина заявила, что концепция внедрения ИИ в судопроизводство сократит рутину.