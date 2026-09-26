Москва26 сен Вести.Народный артист – это не официальное звание, а когда люди поют твои песни. Об этом в интервью Андрею Малахову заявил композитор Виктор Дробыш, сообщает ИС "Вести".

Мне почему-то всегда было без разницы звание народный артист, заслуженный. Мне дали, я очень благодарен, я получил Заслуженного артиста. А сегодня на программе ["Привет, Андрей"] у меня есть абсолютное ощущение, что я получил звание Народного артиста, и мне вообще не надо никакого официального. Вот, что на самом деле звание Народный артист – это когда люди поют твои песни, когда они приезжают, улыбаются тебе и когда такая большая программа, как "Привет, Андрей", посвящает тебе эфирное время. Я народный артист. Спасибо вам за это! сказал он

Ранее Дробыш рассказал, что в юности приезжал к бабушке в Белоруссию, где любил кататься на лошади и рыбачить.