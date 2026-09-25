В Театре Наций рассказали, чего ожидают от конкурса экспериментов с ИИ Миронов: Театру Наций важно понять, какие вызовы несет ИИ для культуры

Москва25 сен Вести.Театр Наций объявил конкурс сценических экспериментов с искусственным интеллектом (ИИ) и ожидает от него интересных результатов. Об этом в интервью информационной службе "Вести" на полях Международного форума объединенных культур рассказал художественный руководитель театра, народный артист РФ Евгений Миронов.

По словам Миронова, тема использования ИИ в создании постановок волнует не только Театр Наций.

Эта тема волнует сегодня не только Театр Наций, волнует всех. Поэтому мы создали такую платформу. И режиссеры, драматурги, художники и композиторы будут высказываться на эту тему, предлагать новые проекты заявил Миронов

Миронов сообщил, что театр объявил конкурс сценических экспериментов с ИИ для авторов из стран БРИКС. К участию принимаются сценические и художественные проекты – спектакли, перформансы, танцевальные и музыкальные работы, инсталляции, объекты, медиа-арт и другие экспериментальные форматы, созданные с использованием нейросетей или исследующие искусственный интеллект как тему, инструмент или участника художественного процесса.

Мы объявили конкурс сейчас, ждем заявки от всех желающих поучаствовать в этом конкурсе. Надеемся, что будет интересный результат. А здесь, на этой сессии, мне было важно услышать мнение коллег, которые уже работают в этой области, в том числе иностранных коллег, например, из Китая. А с другой стороны, понять, какие нас вызовы ждут и как это связано с искусством, с культурой и каким образом театр может отражать вот эту нашу жизнь, связанную с искусственным интеллектом, и чем мы можем в этом смысле дальше помочь, продвигать это дело сказал Миронов

Ранее сообщалось, что на открытии юбилейного, 20-го сезона в Театре Наций был представлен футуристичный перформанс "Нейротеатр. Репетиция будущего", в ходе которого искусственный интеллект вместе с человеком создавал презентацию для зрителей.