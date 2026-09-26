Виктор Дробыш рассказал, как оценивает популярность песни и композитора Дробыш: оценка популярности песни и композитора – это не звания и не награды

Москва26 сен Вести.Оценка популярности песни и композитора – это не звания и награды, а когда народ исполняет композицию на свадьбах. Об этом Заслуженный артист России Виктор Дробыш рассказал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Для меня оценка популярности и песни, и композитора, и творческого человека – это не звания, награды, какие-то тарелки даже. А вот я помню, мы с Лерой (певица Валерия – Прим. ред.) записали песню "Часики", и я заехал в какой-то район спальный и ждал кого-то, в машине сижу. И там шла свадьба где-то на третьем этаже. И вдруг вылезает невеста … орет "Часики" … Раза четыре подряд, и вся эта свадьба поет, чокается. И я такой выхожу, а я еще не сильно был известный. Я хотел выйти и сказать: "Это я! Это я, понимаете? Это я сделал". И для меня было такое счастье, настоящее сказал он

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