Дробыш: в детстве я мечтал о джинсах клеш и луноходе

Виктор Дробыш рассказал, о каком подарке мечтал в детстве Дробыш: в детстве я мечтал о джинсах клеш и луноходе

Москва26 сен Вести.Заслуженный артист России Виктор Дробыш мечтал в детстве о джинсах клеш и луноходе. Об этом он рассказал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Джинсы клеш хотел. Вот мне как-то лет на 10 подарили. Луноход у меня был. Я посмотрел фильм "Подвиг разведчика" и отрезал … управление и из-за дивана говорил: "Первый, первый, я второй". Получил таких … Больше мне ничего не купили, я так думаю. У меня игрушек-то не было сказал он

Ранее Виктор Дробыш заявил, что в юности приезжал к бабушке в Белоруссию, где любил кататься на лошади и рыбачить.