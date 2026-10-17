"На сцене всегда свободен": SHAMAN отреагировал на слухи о разрыве с Мизулиной SHAMAN и Мизулина опровергли сообщения о расставании

Москва17 окт Вести.Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, и его жена, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, на шоу "Кстати" прокомментировали слухи о расставании. Об этом сообщает StarHit.

Мизулина отметила, что в интернете регулярно появляется множество "сплетен" об их паре. По ее словам, подобные слухи возникают раз в несколько недель, поэтому они уже привыкли к такому вниманию.

Чтобы хоть как-то не разочаровывать своих поклонников, скажу, что я женатый человек. Но SHAMAN на сцене - всегда свободен в свою очередь заявил Дронов

Помимо этого, Мизулина назвала своего мужа идеальным: по ее словам, он не разбрасывает носки и трусы. Как она выразилась, при этом он "ужасен в подарках", так как все время говорит, что ему ничего не надо. Глава "Лиги безопасного интернета" уточнила, что на два дня наготовила супругу еды, чтобы он не покупал готовые блюда в магазинах.

Певец же рассказал, что они с женой периодически могут отдыхать в разных комнатах, в том числе "залипать в телефон молча", потому что им хватает общения и "нервов" на работе.

В марта 2025 года артист во время выступления объявил, что состоит в отношениях с Екатериной Мизулиной. В ноябре того же года состоялась их свадьба.

Ранее SHAMAN рассказал о своей новой песне "Прощай, моя любовь". По словам артиста, композиция посвящена болезненному расставанию с близким человеком.