Стас Михайлов о размолвке с женой: "Не верьте всему, что написано" Стас Михайлов прокомментировал слухи о разводе

Москва25 ноя Вести.Певец Стас Михайлов заявил, что в его семье нет личной драмы, комментируя слухи о разводе с супругой Инной. Об этом артист сказал в интервью Радио "Комсомольская правда", пишет KP.RU.

Да нет никакой размолвки. Есть личная жизнь подчеркнул Михайлов

Поводом для вопроса стала публикация Инны Михайловой на ее странице в соцсети, где она написала о расставании с артистом и назвала его "человек-фейк". Некоторые предположили, что это способ рекламы концерта "Народный корпоратив", который пройдет 26 декабря на "Live Арене". Михайлов назвал такую версию неверной и сообщил, что никогда не использовал бы развод в целях пиара, поскольку является православным человеком.

Единственное, что могу сказать: у нас очень много "доброжелателей". Они пытаются раскачать там, где ничего нет, раздуть какую-то ерунду добавил артист

Он также отметил, что коллеги не верят слухам и публично его поддержали, хотя он об этом и не просил. Сплетни о том, что помощница артиста Лена стала его новой подругой, он назвал смешными и объяснять их не стал.

В сентябре Михайлов признавал, что им с супругой Инной не всегда удается понимать друг друга. По словам певца, разногласия в браке появлялись из-за простых бытовых вещей.