Стас Михайлов заявил, что информация о его разводе – слухи Стас Михайлов опроверг журналистам информацию о своем разводе

Москва19 окт Вести.Певец Стас Михайлов опроверг слухи о разводе с супругой Инной Михайловой. Об этом он в очередной раз заявил журналистам.

Музыкант также отметил, что у него в семье все хорошо.

Да вы что? Порадуйтесь за нас. Все хорошо! ответил Михайлов

Вопрос ему задали на юбилейном концерте продюсера и композитора Виктора Дробыша "Восемнадцать друзей Дробыша", который прошел на площадке Live Арена в Москве.

Жена артиста в сентябре заявила, что больше не состоит с певцом в браке. В своих социальных сетях она написала, что не имеет отношения к нынешнему образу и внешнему виду Михайлова.