Михайлов и его жена при разводе могут поделить имущество пополам, указал адвокат Адвокат Добровинский: Михайлов с женой при разводе могут поделить активы пополам

Москва24 сен Вести.Певец Стас Михайлов и его супруга Инна Михайлова при разводе могут поделить имущество 50 на 50, но в случае наличия у них брачного договора раздел пройдет по другому принципу. Об этом RT рассказал адвокат Александр Добровинский.

Это касается всех активов, имущества, включая зарубежное, средств на счетах.

Если есть имущество за рубежом — а оно, как показывают журналисты, есть, — такие активы будут делиться абсолютно так же, если оно было приобретено в течение брака. Что касается накоплений на банковских счетах — независимо от того, гонорары это или иные доходы, — они также считаются совместным активом супругов. При этом они могут договориться между собой и в любой момент до развода заключить брачный договор, чтобы самостоятельно определить пропорции, в которых поделят имущество и денежные средства сказал Добровинский

Накануне Инна Михайлова объявила о расставании с артистом. Они познакомились в 2006 году и поженились в 2011-м во Франции. У пары двое дочерей Иванна и Мария.