Юрист рассказал, когда нажитое в браке не является общей собственностью Юрист Хаминский пояснил, когда имущество не признается совместно нажитым в браке

Москва9 сен Вести.Российское законодательство устанавливает перечень случаев, при которых имущество, приобретенное в браке, не является общей совместной собственностью, а признается личной собственностью одного из супругов. Об этом в беседе с RT напомнил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

Личной собственностью супруга признаются вещи, в том числе объекты недвижимости, полученные по безвозмездным сделкам, в том числе в порядке приватизации, в дар, в порядке наследования пояснил он

Юрист добавил, что не считается нажитым совместно в браке жилье, если оно приобретено на личные средства, которые были у одного из супругов до вступления в брачные отношения. Также не подлежит разделу при разводе все то, что было куплено или оформлено на супруга до регистрации брака, добавил Хаминский.

Сложнее с жилищными сертификатами и государственными субсидиями. Само получение сертификата одним супругом еще не означает, что купленная квартира будет только его собственностью отмечает эксперт

Это происходит оттого, что правила оформления госжилсертификатов предусматривают оформление приобретаемого жилья в общую собственность всех членов семьи владельца сертификата. Здесь, продолжил юрист, все зависит от конкретных условий той или иной программы, состава членов семьи, указанных в сертификате, а также источниках остальных средств.

По словам Александра Хаминского, даже личная квартира может впоследствии стать предметом спора. Суд при расторжении брачного договора может признать такую квартиру совместной собственностью, если в недвижимость были вложены средства или труд одного из супругов, которые значительно увеличили стоимость недвижимого имущества.

Также в состав совместно нажитого имущества включается все, что было приобретено супругами во время семейной жизни. Исключения допускаются брачным договором, который оговаривает, какие права или имущество не будут считаться совместно нажитым.

Жителю Подмосковья весной этого года не удалось отсудить у экс-супруги после 12 лет брака половину стоимости операции по увеличению груди. Суд аргументировал отказ тем, что части тела не могут рассматриваться как как совместно нажитое имущество. А значит и разделу не подлежат.