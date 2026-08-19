Москва19 авг Вести.Прописанные в Семейном кодексе нормы сформулированы "прекрасно", но не всегда хватает "объяснений и дополнительных обзоров", в частности, в вопросе раздела имущества. Об этом заявила ИС "Вести" доктор юридических наук, член Центрального штаба Народного фронта, доцент Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Елена Гринь.

Сложнее всего разобраться, как делить ипотечную недвижимость, указала она.

Когда речь идет, например, об ипотечном имуществе, то многие считают, что если ипотека была взята до брака, то здесь резюмируется не только право собственности, но, в том числе и долги должны делиться поровну либо не поровну. Суды обращают внимание: если отношения возникли до брака, то необходимо будет доказать, какой конкретно супруг какую долю внес. … На мой взгляд, в идеале было бы, в том числе, [прописать] обзоры Верховного суда, в части того, как квалифицировать те или иные споры, дополнительно просвещать граждан, в части раздела имущества, брачных контрактов. … Это очень позитивный инструмент правовой для регулирования этих вопросов сказала Гринь

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