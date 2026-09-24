Москва24 сен Вести.В случае развода многолетняя работа человека по дому, воспитанию детей обесценивается, не компенсируется экономически. Из-за чего, в частности, женщины "оказываются абсолютно не защищенными".

Об этом заявила ИС "Вести" кандидат социологических наук, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Института управления РАНХиГС Анна Гусева.

По ее словам, в современных реалиях создается ощущение, будто женщина "ничего не делала". Признав домашнюю работу полноценным трудовым вкладом в экономику семьи, государства, в случае развода, получится защитить женщину.

Первый вариант - через систему пенсионных накоплений. Сейчас женщина получает пенсионные выплаты только до полутора лет ... Может быть, продлить пенсионный стаж женщине хотя бы до достижения четырнадцатилетнего возраста ребенка? … Есть примеры некоторых стран, когда при разводе пенсионные накопления делятся пополам ... есть такое понятие, когда мы рассчитываем интеллектуальный капитал, например, компании какой-то, создается некая упущенная выгода … Женщина уходит в декрет с позиции врача или какого-то квалифицированного специалиста, тогда возможно рассчитать за период декрета, экономически сколько же она потеряла. Можем увеличить при разводе не 50 на 50 раздел имущества, а, например, больше, если женщина докажет упущенную выгоду, мы повышаем количество имущества, которое за ней остается при разводе сказала Гусева

По ее оценке, подобное изменение может "повлиять на поведение внутри семьи". В частности, сократить случаи домашнего насилия.