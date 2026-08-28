Москва28 авг Вести.Содержать безработного партнера, который бесконечно "ищет себя", дольше года не стоит. Такое мнение озвучила семейный психолог Елена Гусева в беседе с NEWS.ru.

Она подчеркнула, что если слишком долго брать на себя все обязательства взрослого человека, то это может затормозить его развитие.

Для одних этот вариант развития событий будет нормой, а для других — нет. Приняли решение содержать партнера, пока он ищет себя? Тогда определитесь, как долго вы сможете это делать: месяц, три месяца, полгода. Бесконечно обеспечивать взрослого человека — значит тормозить его развитие и разрушать себя считает Гусева

Она посоветовала следить за динамикой и действиями партнера, как часто он ходит на собеседования, занимается ли обучением. Если этого не происходит, то лучше прекратить поддержку и завершить отношения.

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