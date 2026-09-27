Эксперт назвала причины обращения пар к медиатору при разводе Психолог Ракович: медиатор помогает разводящимся парам в разделе имущества

Москва27 сен Вести.Пары, принявшие решение о разводе, чаще всего просят медиатора помочь в решении вопросов, связанных с разделом имущества, воспитанием детей и партнерскими конфликтами, рассказала ТАСС медиатор и психолог Елена Ракович.

Во-первых, [пары интересует] раздел имущества, во-вторых, партнерские конфликты и, в-третьих, вопросы, связанные с детьми – содержание, проживание и воспитание. <…> В некоторых случаях пары являются совладельцами бизнеса, и появляются сложности разделить роли, необходимо наладить коммуникацию пояснила эксперт

При этом она подчеркнула, что даже медиатор не в силах разрешить конфликт, если стороны не готовы слушать и слышать друг друга.

Специалист подчеркнула, что пары при разводе чаще обращаются осенью, даже если приняли решение расстаться раньше.