Эксперт Гафарова: в РФ заработал закон об ипотечных каникулах для семей с детьми

Россиянам напомнили об изменениях в законах в сфере недвижимости Эксперт Гафарова: в РФ заработал закон об ипотечных каникулах для семей с детьми

Москва9 сен Вести.В России с 1 сентября вступил в силу ряд изменений в сфере недвижимости. Об этом рассказала эксперт по недвижимости Нина Гафарова.

В беседе с NEWS.ru она напомнила, что в первую очередь речь идет об ипотечных каникулах для семей с детьми.

С 1 сентября семьи при рождении или усыновлении второго и последующих детей получают право на ипотечные каникулы. Льготный период - до 18 месяцев. Кроме того, упраздняется муниципальный жилищный контроль. Теперь приемка работ управляющих компаний становится единой по стране, а сменить ее раньше, чем через год, станет сложнее сказала Гафарова

Кроме того, обратила внимание эксперт, для некоторых решений по общему имуществу многоквартирных домов теперь достаточно большинства голосов, для принятия других - двух третей, как раньше.

Также, добавила Гафарова, переписку с УК, согласно новым правилам, можно вести через мессенджер MAX, а разрешение на строительство и ввод объекта теперь вносят в единый реестр.