Юрист рассказала, как не потерять имущество при разводе с иностранцем Юрист Штейнфельд: при разводе с иностранцем поможет брачный договор

Москва25 сен Вести.Вступая в брак с иностранцем за границей, надо обязательно заключать брачный договор, иначе при возможном разводе можно потерять все имущество. Но если брак зарегистрирован в России, сбережения будут разделены поровну. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала юрист по семейным делам и бракоразводным процессам Анна Штейнфельд.

Развод с иностранцем - это не только эмоции, но и вопрос: а по чьим законам делить имущество? Главное - где брак заключен и легализован. Если он зарегистрирован в России, то при расторжении российское право распространяется даже на объекты за рубежом. По общему правилу - 50 на 50. Если вы хотите определить, кому что достанется, - заключайте брачный договор. В нем можно прописать конкретное имущество, и раздел пойдет по вашим договоренностям поделилась Штейнфельд

Юрист подчеркнула, что если брачный договор не составлен, то важно сохранять все бумаги, подтверждающие право собственности, и вовремя обновлять их при изменении статуса.