Член ОП РФ Машаров: "гражданского брака" в России де-юре не существует

Эксперт разъяснил юридический статус "гражданского брака" в России Член ОП РФ Машаров: "гражданского брака" в России де-юре не существует

Москва20 сен Вести.Совместное проживание без регистрации брака в России не дает паре никаких семейных прав и обязанностей, термина "гражданский брак" в российском законодательстве нет, рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По его словам, до революции в России гражданским браком называли союз, заключенный без участия церкви.

В действующем российском законодательстве нет понятий "сожительство", "гражданский брак" или "фактический брак" пояснил Машаров

Он добавил, что все юридические последствия, свойственные браку наступают только после регистрации брака в ЗАГСе.