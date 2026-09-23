Машаров объяснил, какие фамилии нельзя взять при регистрации брака Член ОП Машаров: при заключении брака нельзя взять тройную фамилию

Москва23 сен Вести.При регистрации брака супруги имеют равные права при выборе фамилии, однако закон не предусматривает присвоение тройной фамилии. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

При вступлении в брак молодожены могут добровольно выбрать фамилию одного из супругов в качестве общей, или каждый из них остается со своей добрачной фамилией. Также они могут присоединить к своей фамилии фамилию супруга.

Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является двойной. Общая фамилия супругов может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при написании дефисом указал Машаров

Эксперт также напомнил о случаях, когда новоиспеченные муж и жена хотят взять совершенно новую фамилию.

При заключении брака такой возможности не предусмотрено. Однако, после заключения брака супруги могут обратиться в отдел ЗАГС с заявлением о перемене имени рекомендовал Машаров

Ранее член ОП объяснил юридический статус термина "гражданский брак" в российском законодательстве.