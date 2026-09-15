Верховный Суд РФ рассмотрел спор экс-супругов о смене фамилии ребенка ВС РФ отправил на пересмотр дело о смене фамилии ребенка на данные отчима

Москва15 сен Вести.Верховный Суд РФ рассмотрел спор бывших супругов о смене фамилии несовершеннолетнего сына, сообщила пресс-служба инстанции на официальном сайте.

Жительница Санкт-Петербурга вышла замуж повторно и дала сыну от первого брака новую фамилию, не согласовав это с бывшим супругом. Отец ребенка потребовал признать данное действие незаконным, и суды трех инстанций его поддержали.

Тогда мать подала жалобу в Верховный Суд России, указав, что данный вопрос орган опеки и попечительства разрешает в зависимости от интересов несовершеннолетнего.

Заявитель [мать ребенка] кассационной жалобы обращает внимание на то, что С. [отец ребенка] не исполняет свои родительские обязанности в отношении сына, между ребенком и отцом отсутствует какое-либо общение. С. не заботится о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии сына, уклоняется от уплаты алиментов на его содержание написали в пресс-службе

ВС России направил дело на новое рассмотрение, указав, что суды не выяснили, отвечает ли смена фамилии интересам мальчика, как это повлияет на его психологическое состояние и отразится на обучении. Кроме того, высшая судебная инстанция обязала привлечь к разбирательству орган опеки и попечительства.