Суд в Приморье взыскал с переехавшей из Петербурга семьи пособие на детей Переехавшая из Петербурга в Уссурийск семья должна вернуть почти 73 тыс. пособий

Москва1 июл Вести.Уссурийский районный суд согласился с требованиями по иску СПб ГКУ "Городской информационно-расчетный центр" и взыскал почти 73 тысячи рублей с многодетной семьи, переехавшей из Санкт-Петербурга и Приморье, но продолжавшей получать пособие в Северной столице, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края в мессенджере МАХ.

Семья, проживавшая ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга, получала пособие на детей школьного возраста. Позже родители и дети снялись с учета в связи с переездом, после чего отдел соцзащиты прекратил выплаты и решил вернуть излишне выплаченные суммы.

Учитывая, что выплаченные денежные средства за счет средств бюджета г. Санкт-Петербурга … относятся к дополнительным мерам социальной поддержки, … снятие с регистрационного учета в Санкт-Петербурге влечет утрату ответчиком права на получение мер социальной поддержки в виде ежемесячных пособий на двоих несовершеннолетних детей, … о смене места регистрации ... на Приморский край ответчик не сообщила, хотя была уведомлена о необходимости сообщать об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты данных пособий, ответчик продолжила получать денежные выплаты в течение длительного периода времени, проживая в Приморском крае, суд пришел к выводу о том, что указанные действия … свидетельствуют о ее недобросовестности, а взыскиваемая сумма является неосновательным обогащением написали в пресс-службе

Суд взыскал с ответчика 72 804 рублей.