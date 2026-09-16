Протоиерей Кочуров рассказал, когда можно венчаться во второй раз

Россиянам объяснили, как можно ли обвенчаться повторно Протоиерей Кочуров рассказал, когда можно венчаться во второй раз

Москва16 сен Вести.Если супружеская пара обратилась в церковь за повторным венчанием, то необходимо особое архиерейское благословение. Об этом ИС "Вести" рассказал протоиерей, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунтского в Филях Илья Кочуров.

По его словам, понятие развенчание в церкви не существует, но церковь может признать брак де-факто разрушившимся.

Раз такой факт совершился, то мы вынуждены признать, что семья разрушилась. Бывает, что человек после этого хочет вступить, например, во второй брак заявил он

Для этого нужно идти не на исповедь; требуется особое архиерейское благословение, отметил священнослужитель.

Понятное дело, что исповедь, как покаяние, должна обязательно присутствовать, но этого недостаточно, требуется благословение архиерея. А в этом случае разбираются канонические нормы продолжил Илья Кочуров

По его словам, есть каноны, которые раскрывают, в каком случае человек может вступить во второй или третий брак; четвертый запрещается.