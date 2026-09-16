Москва16 сенВести.Если супружеская пара обратилась в церковь за повторным венчанием, то необходимо особое архиерейское благословение. Об этом ИС "Вести" рассказал протоиерей, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунтского в Филях Илья Кочуров.
По его словам, понятие развенчание в церкви не существует, но церковь может признать брак де-факто разрушившимся.
Раз такой факт совершился, то мы вынуждены признать, что семья разрушилась. Бывает, что человек после этого хочет вступить, например, во второй бракзаявил он
Для этого нужно идти не на исповедь; требуется особое архиерейское благословение, отметил священнослужитель.
Понятное дело, что исповедь, как покаяние, должна обязательно присутствовать, но этого недостаточно, требуется благословение архиерея. А в этом случае разбираются канонические нормыпродолжил Илья Кочуров
По его словам, есть каноны, которые раскрывают, в каком случае человек может вступить во второй или третий брак; четвертый запрещается.
Поэтому здесь требуется достаточно высокое архиерейское благословение, то есть не развенчание, а признание брака недействительным и благословение на следующий брак, если человек этого проситзаключил протоиерей