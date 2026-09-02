Москва2 сен Вести.ЗАГСы России могут перейти на реестровую модель представления услуг. Гражданам не нужно будет иметь бумажные носители - основные документы будут получены в электронном виде. Однако свидетельство о рождении сохранится в бумажном виде. Об этом министр юстиции Константин Чуйченко рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По его словам, Россия "хорошо продвинулась" в теме переходе на реестровую модель. Такой подход, как отметил министр, позволит видеть государственным органам всю необходимую информацию о гражданине в едином реестре.

Гражданину не надо иметь, так сказать, бумажные носители, на которых вот эта самая информация содержится, а все будет находиться в электронном виде, да, и подтверждать он эту информацию может, заходя в реестр, или государственные органы сами будут заходить в реестр и там видеть. Понятно, что некоторые граждане хотят тем не менее иметь там свидетельство о браке на гербовой бумаге... В этом случае, конечно же, их желание будет удовлетворено. И мы хотели бы сказать, что одно регистрационное действие, а именно рождение, оно тем не менее будет продолжать существовать на бумаге, потому что свидетельство о рождении ребенка одновременно является документом, удостоверяющим личность этого самого ребенка. И, естественно, мы в существующих условиях приняли решение о том, что отказываться от него нельзя рассказал Чуйченко

Проект по переходу к реестровой модели, как ожидает министр, до конца текущего года будет внесен в Государственную Думу и может быть принять уже в следующем году.

Также Чуйченко в интервью предложил гибкое решение в проблеме с бесплатной юридической помощью. Он предложил создать реестр лиц, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь.