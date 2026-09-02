Министр юстиции предложил решение в проблеме с бесплатной юридической помощью Чуйченко предложил гибкое решение в проблеме с бесплатной юридической помощью

Москва2 сен Вести.Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил о необходимости создать реестр лиц, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь. Об этом он сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он подчеркнул, что по всем вопросам человек должен иметь право получить квалифицированную бесплатную юридическую помощь. Исключение составляют вопросы, противоречащие действующему российскому законодательству.

Сегодня такую помощь планируют распространить на все или на некоторые регионы страны. У властей субъектов есть право определять объем этой помощи, а также перечень категорий и случаев, подчеркнул министр.

Поэтому я думаю, что здесь надо очень гибко действовать. И, конечно же, в будущем нужно вести речь о том, что нужно создавать реестр лиц, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь. То есть зачастую многие граждане не знают о том, что у них такого права нет. Эту проблему нужно победить, и я надеюсь, что мы это сделаем в ближайшие годы рассказал Чученко

Он добавил, что сейчас право на получение бесплатной юридической помощи имеют более 34 миллионов граждан. На сегодняшний день в регионах создано 79 государственных юридических бюро.