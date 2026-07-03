В Госдуме объяснили, как оформить в собственность бесхозный дом Депутат Гаврилов рассказал об условиях приобретения заброшенного жилья

Москва3 июл Вести.При соблюдении ряда условий граждане могут оформить в собственность бесхозный дом по приобретательной давности. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

По его словам, которые приводит RT, если семья открыто проживает в заброшенном доме, содержит его, оплачивает коммунальные услуги и ухаживает за участком, то после установленного законом срока может обратиться в суд с требованием признать право собственности.

При регистрации имущества на себя важно помнить, что право собственности в связи с приобретательной давностью оформляется только через суд, где необходимо будет предъявить платежки и документально подтвердить различные материальные вложения в дом и участок. В случае, когда прежний собственник имущества неизвестен, то есть нет спора о праве, то для признания права собственности надо обращаться в суд в порядке особого производства сказал парламентарий

Гаврилов отметил, что для применения приобретательной давности необходимо непрерывно и открыто владеть недвижимостью в течение 15 лет, выполняя обязанности собственника.

Депутат подчеркнул, что приобретательная давность не распространяется на самовольно занятые государственные земельные участки.

Кроме того, парламентарий пояснил, что оформить в собственность жилье не получится, если его владелец передал дом или квартиру в пользование либо по договору найма. В таком случае имущество не считается бесхозным, а нормы о приобретательной давности не применяются.

Ранее Верховный суд разъяснил порядок сноса самовольных построек.