В ГД предложили отдавать россиянам дома в селах за обязательство их восстановить

В Госдуме предложили передавать заброшенные дома в селах гражданам В ГД предложили отдавать россиянам дома в селах за обязательство их восстановить

Москва3 июн Вести.В Государственной думе выступили с предложением передавать гражданам права собственности на заброшенные дома в селах с обязательством восстановить постройку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с Сарданой Авксентьевой направили письмо министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину с предложением внедрить такой механизм.

По мнению авторов инициативы, действующие правила вовлечения заброшенного жилья в селах в оборот являются сложными и длительными. Кроме того, как утверждается, нынешние механизмы не ориентированы на гражданина, который готов не покупать новый объект, а восстановить пустующий.

В этой связи представляется целесообразным рассмотреть возможность предусмотреть законодательный механизм передачи заброшенных индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах гражданам по заявлению во владение и пользование с обязательством восстановления говорится в письме

Как следует из документа, правила должны распространяться на постройки, которые находятся в муниципальной собственности или перешли в нее в установленном законом порядке, в том числе путем признания объекта бесхозным. Подчеркивается, что предлагаемый механизм не должен затрагивать добросовестных собственников, наследников, а также временно отсутствующих граждан.