Жена Стаса Михайлова объявила о расставании с артистом Жена Стаса Михайлова Инна заявила об их расставании

Москва21 сен Вести.Супруга народного артиста Стаса Михайлова Инна объявила о расставании с певцом.

В своих соцсетях Михайлова поделилась совместной фотографией с артистом и сопроводила ее признанием о расставании.

Человек-fake! Мы больше не вместе. Пожалуйста, я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду. Это правда! заявила она

Стас и Инна познакомились в 2006 году. В 2011 году у пары состоялась свадьба во Франции. У них двое общих детей – дочери Иванна и Мария.

Ранее адвокат актера Даниила Воробьева сообщил о его переживаниях из-за скандала, развернувшегося вокруг его расставания с Мариной Смирновой и судебного процесса по взысканию алиментов.