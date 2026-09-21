Продюсер Саглиани сообщил о снижении спроса на звезд на свадьбах

Число дорогих свадеб с выступлениями артистов сократилось вдвое Продюсер Саглиани сообщил о снижении спроса на звезд на свадьбах

Москва21 сен Вести.Российских звезд в последние годы стали заметно реже приглашать выступать на свадьбах. Об этом заявил продюсер Илья Саглиани в беседе с KP.RU.

Продюсер согласился с оценкой представителей индустрии, которую приводит издание. Согласно этим данным, число дорогих торжеств с участием известных артистов сократилось как минимум в два раза.

По словам Саглиани, люди продолжают устраивать свадьбы, однако реже готовы тратить значительные суммы на выступления знаменитостей.

Идет СВО. И многие понимают, что сейчас не время для многомиллионных банкетов. Люди женятся, но звезд стали приглашать на свадьбы заметно реже сказал он

Продюсер добавил, что артисты по-прежнему принимают приглашения на свадьбы и корпоративы, однако многие тщательнее выбирают заказчиков. По его словам, на частные мероприятия за рубежом они преимущественно выезжают в дружественные страны.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что артист Валерий Леонтьев за новогодние праздники может заработать около 60 миллионов рублей. По данным канала, у него запланированы четыре частных мероприятия в Москве, в том числе корпоратив для "Лукойла".