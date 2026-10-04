Жена Стаса Михайлова заявила о пустом зале на концерте мужа во Владивостоке

Жена Михайлова заявила, что на концерт во Владивостоке почти никто не пришел Жена Стаса Михайлова заявила о пустом зале на концерте мужа во Владивостоке

Москва4 окт Вести.Супруга певца Стаса Михайлова Инна сообщила, что концерт мужа во Владивостоке не собрал полный зал.

Выступление исполнителя состоялось 3 октября в концертно-спортивном комплексе "Фетисов Арена".

Владивосток. Почти в пустом зале написала Михайлова в соцсетях

Ранее Инна Михайлова объявила о расставании с певцом. В то же время Стас Михайлов сообщал о проблемах на фоне расставания.

Стас и Инна познакомились в 2006 году. В 2011 году у пары состоялась свадьба во Франции. У них двое общих детей – дочери Иванна и Мария.