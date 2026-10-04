Москва4 октВести.Супруга певца Стаса Михайлова Инна сообщила, что концерт мужа во Владивостоке не собрал полный зал.
Выступление исполнителя состоялось 3 октября в концертно-спортивном комплексе "Фетисов Арена".
Владивосток. Почти в пустом заленаписала Михайлова в соцсетях
Ранее Инна Михайлова объявила о расставании с певцом. В то же время Стас Михайлов сообщал о проблемах на фоне расставания.
Стас и Инна познакомились в 2006 году. В 2011 году у пары состоялась свадьба во Франции. У них двое общих детей – дочери Иванна и Мария.