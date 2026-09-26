Стас Михайлов поделился проблемами в браке на фоне расставания Стас Михайлов рассказал о трудностях в семейной жизни

Москва26 сен Вести.Народный артист Стас Михайлов заявил, что им с супругой Инной не всегда удается понимать друг друга. Об этом он рассказал в интервью артисту Эмину Агаларову.

Мы далеко не идеальные люди. У нее горячий характер, у меня горячий характер отметил Михайлов

По словам певца, разногласия в браке появлялись из-за простых бытовых вещей. При этом Михайлов отметил, что в серьезных вопросах они с Инной оставались командой и дополняли друг друга.

Главным в многолетних отношениях Михайлов называл не страсть, меняющуюся со времененм, а доверие. По его словам, с собой рядом он хотел видеть близкого человека — "друга, который не предаст".

Ранее жена Стаса Михайлова Инна поделилась совместной фотографией с артистом в соцсетях, сопроводив ее признанием о расставании.