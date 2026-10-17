Москва17 окт Вести.Концерт певца Валерия Меладзе в Стамбуле оказался омрачен инцидентом с нетрезвыми зрителями. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Встреча с артистом проходила в Istanbul Congress Center, собрав более трех тысяч человек при полном аншлаге. В ходе шоу две подвыпившие поклонницы поднялись на сцену и прервали выступление. Меладзе и его музыканты призвали женщин и их спутников покинуть зал, после чего певец попросил охрану вывести нарушительниц порядка.

После паузы мероприятие продолжилось, хотя зрители также выражали недовольство качеством звука.