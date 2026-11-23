Лобода на русском языке принесла извинения за сорванный концерт в Париже

Лобода не смогла выступить перед зрителями в Париже Лобода на русском языке принесла извинения за сорванный концерт в Париже

Москва23 ноя Вести.Украинская певица Светлана Лобода на русском языке принесла извинения поклонниками за отмену концерта в Париже. Выступление не состоялось из-за технических проблем на площадке, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, некоторые зрители приехали на концерт в клуб "Зенит" на автобусах из других европейских стран. Поклонники утверждают, что их долго не пускали внутрь, поэтому им пришлось около двух часов ждать под дождем. Вместо выступления они получили объяснения от артистки.

Лобода рассказала, что организаторы с самого утра пытались подготовить площадку, однако не работали звуковое и световое оборудование, экраны и занавес. Кроме того, состояние пола мешало проведению танцевальной программы. Певица заявила, что впервые оказалась в подобной ситуации, и попросила у зрителей прощения.

Поклонники также пожаловались на потраченные деньги и время. По данным SHOT, стоимость билетов на концерт достигала 17 тысяч рублей.

После инцидента, как утверждает Telegram-канал, продажи билетов на предстоящие выступления Лободы в Хельсинки и Копенгагене замедлились: выкуплена примерно треть мест.

Ранее сообщалось, что нетрезвая гражданка Украины "заминировала" концерт Лободы в Словакии.