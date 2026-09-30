Москва30 сенВести.Команда певицы МакSим пытается разрешить ситуацию с задержкой возврата денег зрителям за отмененный концерт в Калининграде. Об этом в беседе с изданием "Абзац" сообщил директор исполнительницы Дмитрий Гугучкин.
Представитель артистки пояснил, что выступление было сорвано из-за грубых нарушений условий договора со стороны организаторов, которые не выполнили требования райдера и не оплатили перелет с проживанием музыкантов. Поскольку команда не занималась реализацией билетов, повлиять на процесс возврата средств напрямую они не могут, однако стараются разобраться в ситуации.
Ранее в СМИ появилась информация о подготовке зрителями коллективного иска в суд из-за двухмесячной задержки возврата денег.