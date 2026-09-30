Зрители в Калининграде не могут вернуть деньги за сорванное выступление МакSим

Директор певицы МакSим прокомментировал скандал с возвратом денег за концерт Зрители в Калининграде не могут вернуть деньги за сорванное выступление МакSим

Москва30 сен Вести.Команда певицы МакSим пытается разрешить ситуацию с задержкой возврата денег зрителям за отмененный концерт в Калининграде. Об этом в беседе с изданием "Абзац" сообщил директор исполнительницы Дмитрий Гугучкин.

Представитель артистки пояснил, что выступление было сорвано из-за грубых нарушений условий договора со стороны организаторов, которые не выполнили требования райдера и не оплатили перелет с проживанием музыкантов. Поскольку команда не занималась реализацией билетов, повлиять на процесс возврата средств напрямую они не могут, однако стараются разобраться в ситуации.

Ранее в СМИ появилась информация о подготовке зрителями коллективного иска в суд из-за двухмесячной задержки возврата денег.