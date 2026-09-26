Юрист рассказал, кто может оформить возврат средств за билеты на концерт Канье Юрист Коростелев: акционные билеты на концерт Канье Уэста можно вернуть

Москва26 сен Вести.Покупатели билетов на концерт американского рэпера Канье Уэста, приобретенных по акции "Старт" с 14 по 23 августа, могут уже сейчас потребовать возврата денег, если проведение мероприятия на заявленной площадке и в указанную дату стало объективно сомнительным. Об этом ТАСС рассказал преподаватель кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Максим Коростелев.

По словам юриста, условия акции предусматривают возврат средств при отмене или переносе концерта. Однако потребителю не обязательно ждать официального объявления организатора, если обстоятельства указывают на то, что услуга не будет оказана в установленный срок.

Закон о защите прав потребителей позволяет отказаться от договора и до наступления даты мероприятия, если стало очевидно, что услуга не будет оказана в установленный срок сказал Коростелев

В качестве таких обстоятельств юрист привел отсутствие договора на проведение концерта и самого мероприятия в расписании "Газпром Арены". При этом он подчеркнул, что это не означает официальной отмены шоу: организатор может подтвердить его проведение или объявить о смене площадки.

Ранее в соцсетях компании Access Opera заявили, что концерт не состоится. Анонс был удален с сайта рэпера.