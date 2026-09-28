Юрист Коростелев: деньги за билеты на концерт Уэста должны вернуть за 10 дней

Юрист рассказал о сроках возврата денег за билеты на концерт Канье Уэста Юрист Коростелев: деньги за билеты на концерт Уэста должны вернуть за 10 дней

Москва28 сен Вести.Организаторы концерта рэпера Канье Уэста в случае, если мероприятие отменят, должны вернуть деньги за билеты в течение 10 дней с момента предъявления требования о возврате, а не с даты отмены, сообщил ТАСС со ссылкой на преподавателя кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максима Коростелева.

Применимый срок возврата денежных средств за билеты – 10 календарных дней со дня предъявления потребителем требования о возврате денежных средств, а не со дня, когда организатор объявил об отмене сказал юрист

Он уточнил, что граждане, купившие билеты после 23 августа, могут оформить возврат уже сейчас.

Ранее в соцсетях компании Access Opera заявили, что концерт не состоится. Анонс был удален с сайта рэпера.