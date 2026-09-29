Access Opera: концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоятся

Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге окончательно отменены Access Opera: концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоятся

Москва29 сен Вести.Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября окончательно отменены. Об этом заявил основатель агентства Access Opera, связанного с мировым туром артиста, Джон Бертон.

По его словам, по вопросам возврата билетов можно обратиться в Say Agency.

Как я уже сообщал ранее, концерты YE в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября отменены приводятся слова Бертона в аккаунте промоушена Wild в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещtнной на территории РФ)

Основатель агентства подчеркнул, что это будет последнее заявление компании по этому вопросу.

28 сентября преподаватель кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Коростелев заявил, что организаторы концерта Канье Уэста в случае, если мероприятие отменят, должны вернуть деньги за билеты в течение 10 дней с момента предъявления требования о возврате, а не с даты отмены.